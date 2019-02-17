Kasımpaşa-Galatasaray Maçından Notlar

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.



Sarı-kırmızılı takımın, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz'in Benfica ekibine 2-1 yenildiği maçın ilk 11'inde görev alan oyunculardan Yuto Nagatomo ve Fernando Reges Kasımpaşa müsabakasının kadrosunda yer almazken, Badou Ndiaye'yi ise yedek bırakıldı.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesinde yaptığı açıklamada Nagatomo'nun rahatsızlığı, Fernando'nun da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığını bildirdi.



Kasımpaşa maçında bu futbolcuların yerine Emre Taşdemir, Ryan Donk ve Selçuk İnan forma giydi.



Galatasaray, maça Fernando Muslera, Martin Linnes, Marcao, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Selçuk İnan, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Mbaye Diagne ile başladı.



Sarı-kırmızılıların yedeklerinde ise Ndiaye'nin yanı sıra İsmail Çipe, Mariano Filho, Ahmet Çalık, Sinan Gümüş, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Yunus Akgün bulundu.



Ndiaye yedeklerde



Galatasaray'da Badou Ndiaye, Benfica maçındaki etkisiz performansı nedeniyle Kasımpaşa maçında yedek kaldı.



Teknik direktör Fatih Terim, Benfica maçından sonra, orta sahada görev alan Ndiaye ve Fernando'nun performansını eleştirmişti.



Tecrübeli teknik adam, Ndiaye ile sakatlığı olan Fernando'nun yerine Kasımpaşa karşısında orta sahada Donk ve Selçuk İnan'a şans verdi.



Emre Taşdemir ilk kez 11'de



Galatasaray'ın transferlerinden Emre Taşdemir, sarı-kırmızılı takımla ilk kez bir maça 11'de başladı.



Devre arasında transfer edilen Emre Taşdemir, daha önce Süper Lig'deki MKE Ankaragücü ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Boluspor maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.



Diagne eski takımına karşı



Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, eski takımı Kasımpaşa'ya karşı ilk maçına çıktı.



Sarı-kırmızılı takım, Senegalli futbolcuyu devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon avro bonservis bedeli karşılığında renklerine katmıştı.



Diagne, Kasımpaşa'da forma giydiği 34 Süper Lig maçında 32 gol kaydetmişti.



Kasımpaşa'da Khalili 21 maç sonra sahada



Kasımpaşa'nın Filistin asıllı İsveçli futbolcusu Abdul Rahman Khalili, Süper Lig'de 21 hafta sonra ilk kez forma giydi.



Ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan maçta yaşadığı sakatlığın ardından sağ uyluk arka adalesinden operasyon geçiren Khalili, uzun bir aranın ardından Galatasaray mücadelesiyle sahalara döndü.

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