Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Galatasaray Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Kasımpaşa, Galatasaray Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Kasımpaşa, Galatasaray Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan Portekizli futbolcu Josue Sa'nın katılmadığı bildirildi.

Tedavisine devam edilen Çek oyuncu David Pavelka'nın bireysel antrenör eşliğinde çalıştığı kaydedildi. Hafif sakatlık geçiren kaleci Eray Birniçan'ın ise idmanı yarıda bıraktığı belirtildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:13 Kaynak: AA

Spor
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