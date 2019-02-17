Kasımpaşa-Galatasaray Maçının Var'ı Halil Umut Meler
1 saat önce
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'ın bu akşam deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Halil Umut Meler oldu.
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray
'ın bu akşam deplasmanda Kasımpaşa
ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Halil Umut Meler oldu. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık
yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan
ve Cevdet Kömürcüoğlu
yapacak. Recep Tayyip Erdoğan
Stadı'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Halil Umut Meler oldu. Riva
'daki TFF
Hasan Do
(Uygar Aydın/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:56 Kaynak: İHA
Kasımpaşa-Galatasaray Maçının Var'ı Halil Umut Meler
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