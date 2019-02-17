Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa-Galatasaray Maçının Var'ı Halil Umut Meler

Kasımpaşa-Galatasaray Maçının Var'ı Halil Umut Meler

1 saat önce

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'ın bu akşam deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Halil Umut Meler oldu.

Kasımpaşa-Galatasaray Maçının Var'ı Halil Umut Meler, System.String[]
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'ın bu akşam deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Halil Umut Meler oldu. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Halil Umut Meler oldu. Riva'daki TFF Hasan Do

(Uygar Aydın/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:56 Kaynak: İHA

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