Kasımpaşa galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Süper Lig'de yükselen bir grafik çizen Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek, ligdeki galibiyet serisini de 5 maça çıkarmış oldu. Lacivert-beyazlılar 5 maçlık galibiyet serisini en son 2013-2014 sezonunda yakalamıştı.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 29. hafta kapanış mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Lacivert-beyazlılar mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla 3 puanı hanesine yazdıran Paşa, ligdeki puanını da 35'e çıkararak, alt sıralardan kurtulmak adına derin bir nefes almış oldu.

Galibiyet serisi 5 maça çıktı

Kasımpaşa, Gençlerbirliği deplasmanında kazanarak, galibiyet serisini de sürdürdü. Lacivert-beyazlılar, bu galibiyet ile kazanma serisini 5 maça yükseltti. Son 7 haftada 1 beraberlik 6 galibiyete imza atan Kasımpaşa, daha önce 2013-2014 sezonunda 5 maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı.

Mame Thiam bu haftayı da boş geçmedi

Son haftaların dikkat çeken oyuncusu Mame Thiam, Gençlerbirliği mücadelesinde de etkili bir oyun ortaya koydu. 27 yaşındaki futbolcu, kırmızı-siyahlılar karşısında Koita'nın kaydettiği golün asistini yapan isim oldu. Son 3 haftada 3 gol 1 asist ile toplam 4 gole doğrudan katkı veren Mame, bu sezon 2. kez bir golü hazırlamayı başardı. - İSTANBUL