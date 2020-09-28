Kasımpaşa, Ganalı futbolcu Gilbert Koomson ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Kasımpaşa, Ganalı kanat oyuncusu Gilbert Koomson'u kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Norveç ligi ekiplerinden Brann'ın formasını giyen 26 yaşındaki Koomson ile 3 yıllık anlaşma sağlandı.

Medical Park Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Ganalı futbolcu, Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törenle sözleşmeyi imzaladı.