Kasımpaşa, Gaziantep FK maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Gaziantep FK maçına hazır - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, Gaziantep FK maçına hazır

6 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kasımpaşa, Gaziantep FK maçına hazır, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kulübün Kemerburgaz'daki tesislerinde teknik direktör Tayfur Havutcu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve sürat çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Antrenmanın, dar alanda topa sahip olma oyununun ardından yapılan taktik çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan Kasımpaşa, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Gaziantep, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:48 Kaynak: AA
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