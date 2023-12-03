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Mücadele nefes kesti! Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı 2 farkla geçti - Son Dakika

Mücadele nefes kesti! Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı 2 farkla geçti

Süper Lig'in 14. hafta maçında Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK'yı 4-2'lik skorla mağlup etti. Kasımpaşa, ilk yarıda 3-0 öne geçti. Gaziantep FK, ikinci yarıya hızlı başladı ve 1 dakika içinde 2 gol buldu ancak Kasımpaşa maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Mücadele nefes kesti! Kasımpaşa, Gaziantep FK\'yı 2 farkla geçti
03.12.2023 - 15:40,  Güncelleme: 15:44
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi 4-2 kazandı.

AYTAÇ KARA PERDEYİ AÇTI

Ev sahibi Kasımpaşa, 3. dakikada Aytaç Kara, 16 ve 31'de Mortadha Ben Ouanes ile ilk yarıda 3-0 öne geçti. Gaziantep FK, ilk yarının uzatma dakikalarında Alexandru Maxim ile penaltıdan yararlanamadı. Maçın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 3-0'lık üstünlüğü ile bitti.

1 DAKİKADA 2 GOL

Gaziantep FK, ikinci yarıya çok hızlı başladı. Marius Sumudica'nın ekibinde Mustafa Eskihellaç 52'de durumu 3-1 yaptı. 1 dakika sonra ise Lazar Markovic skoru 3-2'ye getirdi.

FALL FİŞİ ÇEKTİ

Kasımpaşa'da 82. dakikada sahneye çıkan Mamadou Fall, maçın skorunu 4-2 olarak belirledi. İstanbul ekibi, göreve geri dönen teknik direktör Sami Uğurlu ile ilk maçında galip geldi. Kasımpaşa'da Kenneth Omeruo, 90+4. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı adeta gole boğdu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Gaziantep FK, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mücadele nefes kesti! Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı 2 farkla geçti - Son Dakika
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