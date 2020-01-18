Kasımpaşa, genç sol bek Berk Çetin'i transfer etti - Son Dakika
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Kasımpaşa, genç sol bek Berk Çetin'i transfer etti

6 saat önce

Kasımpaşa, Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımından 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Berk Çetin'i kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, genç sol bek Berk Çetin'i transfer etti, System.String[]

Kasımpaşa, Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımından 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Berk Çetin'i kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolünden geçirilen Berk Çetin ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine sportif direktör yardımcısı Emir Saraç da katıldı.

Borussia Mönchengladbach, Berk Çetin, Kasımpaşa, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:10 Kaynak: AA
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