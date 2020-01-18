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Kasımpaşa, genç sol bek Berk Çetin'i transfer etti
6 saat önce
Kasımpaşa, Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımından 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Berk Çetin'i kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:10 Kaynak: AA
Kasımpaşa, Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımından 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Berk Çetin'i kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolünden geçirilen Berk Çetin ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine sportif direktör yardımcısı Emir Saraç da katıldı.
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