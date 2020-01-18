Kasımpaşa, genç sol bek Berk Çetin'i transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa, genç sol bek Berk Çetin'i transfer etti - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, genç sol bek Berk Çetin'i transfer etti

14 dakika önce

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolünden geçirilen Berk Çetin ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kasımpaşa, genç sol bek Berk Çetin'i transfer etti, System.String[]

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolünden geçirilen Berk Çetin ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.


Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine sportif direktör yardımcısı Emir Saraç da katıldı.


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...


Berk Çetin, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:57 
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