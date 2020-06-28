Kasımpaşa, Gençlerbirliği deplasmanında! Mickael Tirpan cezalı... - Son Dakika

Kasımpaşa, Gençlerbirliği deplasmanında! Mickael Tirpan cezalı...

Başkent Ankara'daki Eryaman Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

Başkent Ankara'daki Eryaman Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

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Ligde oynadığı son 6 maçın 5'ini kazanan, 1'inde berabere kalan Kasımpaşa, haftaya 32 puanla 11. sırada girdi. Bu süreçte topladığı 16 puanla küme düşme hattından uzaklaşan lacivert-beyazlı takım, Gençlerbirliği karşısında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.


Kasımpaşa'da sarı kart cezası bulunan Mickael Tirpan, müsabakada forma giyemeyecek.


İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazanmıştı.


Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 10:05 

Son Dakika Spor Kasımpaşa, Gençlerbirliği deplasmanında! Mickael Tirpan cezalı... - Son Dakika Spor
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