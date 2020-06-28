Kasımpaşa, Gençlerbirliği ile 30. randevuda - Son Dakika

Kasımpaşa, Gençlerbirliği ile 30. randevuda

Kasımpaşa, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 30. kez karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 30. kez karşı karşıya gelecek.

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Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa, yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Laciver-beyazlılar, geride kalan 28 haftada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet ile 11. sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise aldığı 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucu topladığı 31 puanla 12. sırada bulunuyor.

30. randevu

Lacivert-beyazlı takım, daha önce Ankara temsilcisi ile 29 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Kasımpaşa 6 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 12 kez 3 puan alana taraf oldu. 11 müsabakada ise kazanan çıkmadı.

Paşa seriyi sürdürmek istiyor

Süper Lig'in son bölümünde yükselen bir grafik çizen Kasımpaşa'nın 6 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Lacivert-beyazlılar son 6 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Çıkışını sürdürmek isteyen Paşa, son mağlubiyetini ise 22. haftada Antalya deplasmanında 3-1'lik skorla almıştı.

Düdük Halis Özkahya'da

Yarın Eryaman Stadyumu'nda 21.00'de oynanacak olan mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak da Yiğit Arslan görev alacak.

(Bora Akyol/İHA)

Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 12:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kasımpaşa, Gençlerbirliği ile 30. randevuda - Son Dakika

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