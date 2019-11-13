Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Kasımpaşa, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü Gençlerbirliği'ni ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü Gençlerbirliği'ni ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, pas çalışması yaptı. İdman, 5'e 2 top kapma ve çift kale maçla tamamlandı.

Milli takımlarda bulunan Thiam Mame Baba, Haris Hajradinovic ve Strahil Popov antrenmana katılmadı.

Kasımpaşa, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.

Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:48 Kaynak: AA
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