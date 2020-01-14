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Kasımpaşa, Genk'te forma giyen Dieumerci Ndongala'yı kadrosuna kattı
6 saat önce
Kasımpaşa, Genk'te forma giyen Dieumerci Ndongala'yı kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:07 Kaynak: İHA
Kasımpaşa, Genk'te forma giyen Dieumerci Ndongala'yı kadrosuna kattı - İSTANBUL
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