Kasımpaşa, Genk'te forma giyen Dieumerci Ndongala'yı kadrosuna kattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Genk'te forma giyen Dieumerci Ndongala'yı kadrosuna kattı - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, Genk'te forma giyen Dieumerci Ndongala'yı kadrosuna kattı

6 saat önce

Kasımpaşa, Genk'te forma giyen Dieumerci Ndongala'yı kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, Genk'te forma giyen Dieumerci Ndongala'yı kadrosuna kattı, System.String[]

Kasımpaşa, Genk'te forma giyen Dieumerci Ndongala'yı kadrosuna kattı - İSTANBUL

Kasımpaşa, Genk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika transfer haberleri ! Mustafa Pektemek Alanyaspor'da
Arda Turan ile ilgili bomba iddia! Brezilya'ya gidiyor Fenerbahçe Beko, ASVEL'i 86-64 yendi Juventus, Merih'in sahalara ne zaman döneceğini açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 01:35:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kasımpaşa, Genk'te forma giyen Dieumerci Ndongala'yı kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]