Kasımpaşa, Genk'te forma giyen Dieumerci Ndongala'yı kadrosuna kattı - Son Dakika

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Kasımpaşa, Genk'te forma giyen Dieumerci Ndongala'yı kadrosuna kattı
6 saat önce
Kasımpaşa, Genk'te forma giyen Dieumerci Ndongala'yı kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:20 Kaynak: İHA
Kasımpaşa, Genk'te forma giyen Dieumerci Ndongala'yı kadrosuna kattı.
(İHA)
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