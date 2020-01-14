Kasımpaşa, Genk'te forma giyen Dieumerci Ndongala'yı kadrosuna kattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kasımpaşa, Genk'te forma giyen Dieumerci Ndongala'yı kadrosuna kattı - Son Dakika

Kasımpaşa, Genk'te forma giyen Dieumerci Ndongala'yı kadrosuna kattı

6 saat önce

Kasımpaşa, Genk'te forma giyen Dieumerci Ndongala'yı kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, Genk'te forma giyen Dieumerci Ndongala'yı kadrosuna kattı, System.String[]

Kasımpaşa, Genk'te forma giyen Dieumerci Ndongala'yı kadrosuna kattı.

(İHA)

Kasımpaşa, Genk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:20 Kaynak: İHA
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