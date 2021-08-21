Süper Lig'in 2. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen GZT Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, yeni oyunculardan kurulu bir takım olduklarını ve toparlanacaklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keleş, maça iyi başladıklarını belirterek, "Bireysel hatadan geri düştük. Takım hazır değil. Yeni katılan oyuncuların uyum süreci var. Oyun olarak iyi şeyler yaptık. Riskler aldık. Maçı çeviremedik. Mağlup ayrıldık. Yeni bir takımız. İnşallah toparlayacağız. Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Hakan Keleş, "Anlaştığımız birkaç oyuncu var. 2-3 transfer daha yapacağız. Onların da bir an önce aramıza gelmesi gerekiyor. İyi bir Giresunspor izlettireceğimizi düşünüyorum. İyi bir kadro kurduğumuzu ve daha iyi olacağımızı söyleyebilirim." diye konuştu.

Kasımpaşa-Giresunspor maçının ardından

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan:

"Oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor"

Süper Lig'in 2. haftasında ağırladığı GZT Giresunspor'u 2-0 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan, oyun anlamında daha agresif olmaları gerektiğini söyledi.

Lacivert-beyazlı takımın yeni teknik direktörü, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kazandıkları için mutlu olduğunu dile getiren Cihat Arslan, "Galibiyet sonrası bu koltukta oturmak güzel bir duygu. Oyun planı olarak istediğimiz bir organizasyon değildi. Geçişleri yapamadık ve hücumda yoğunlaşamadık. Oyunumuzu ve sertliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Dönen toplarda rakibe fırsat verdik. Çok kritik bir anda gol yedik, eğer ofsayt olmasa çok canımız yanacaktı. Umut Bozok'a ayrı parantez açarak teşekkür etmem gerekiyor. Maça yedek başladı. Oyuna giren son oyuncu oldu. Belki de takıma en fazla katkı sağlayan oyuncu oldu. Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İyi bir takıma sahip olduklarını belirten Arslan, "Top rakibe geçtikten sonra agresif olmamız gerekiyor. Cihat Arslan'ın takımı denildiği zaman, ikili mücadelelerde biraz daha temaslı oyuncu tercih etmeliyiz. Galatasaray ile önemli bir maça çıkacağız. Çok büyük bir camiayla oynayacağız ama Giresunspor maçı daha kritikti diyebilirim." ifadelerini kullandı.