Kasımpaşa, golcü oyuncu Gerard Gohou'yu transfer etti - Son Dakika
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Kasımpaşa, golcü oyuncu Gerard Gohou'yu transfer etti

6 saat önce

Kasımpaşa, Çin 2. Futbol Ligi takımlarından Beijing BSU'dan Fildişi Sahili vatandaşı Gerard Gohou'yu kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, golcü oyuncu Gerard Gohou'yu transfer etti, System.String[]

Kasımpaşa, Çin 2. Futbol Ligi takımlarından Beijing BSU'dan Fildişi Sahili vatandaşı Gerard Gohou'yu kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolünden geçirilen 31 yaşındaki forvet ile Kemerburgaz Tesisleri'nde 1,5+2 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza töreninde sportif direktör yardımcısı Emir Saraç da yer aldı.

Öte yandan, 31 yaşındaki futbolcu daha önce Denizlispor ve Kayseri Erciyesspor formaları giymişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Kasımpaşa, Futbol, Pekin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:42 Kaynak: AA
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