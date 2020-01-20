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Kasımpaşa, golcü oyuncu Gerard Gohou'yu transfer etti
6 saat önce
Kasımpaşa, Çin 2. Futbol Ligi takımlarından Beijing BSU'dan Fildişi Sahili vatandaşı Gerard Gohou'yu kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:42 Kaynak: AA
Kasımpaşa, Çin 2. Futbol Ligi takımlarından Beijing BSU'dan Fildişi Sahili vatandaşı Gerard Gohou'yu kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolünden geçirilen 31 yaşındaki forvet ile Kemerburgaz Tesisleri'nde 1,5+2 yıllık sözleşme imzalandı.
İmza töreninde sportif direktör yardımcısı Emir Saraç da yer aldı.
Öte yandan, 31 yaşındaki futbolcu daha önce Denizlispor ve Kayseri Erciyesspor formaları giymişti.
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