Kasımpaşa, Göztepe Deplasmanında
13 dakika önce
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak.
Kasımpaşa
, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak. İzmir
'deki Bornova
Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler
yönetecek.
Süper Lig'in ikinci yarısına kötü bir başlangıç yapan ve üst üste 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 24. hafta mücadelesinde Trabzonspor
ile 2-2 berabere kalarak puan hasretine son vermişti. Ligde yaptığı maçların 9'unu kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 12'sini kaybeden lacivert-beyazlı takımın 30 puanı bulunuyor.
Kasımpaşa'da Tunuslu savunma oyuncusu Syam Ben Youssef, sarı kart cezası nedeniyle Göztepe karşısında forma giyemeyecek.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul
'da yapılan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-1 kazanmıştı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:23 Kaynak: AA
EYT'lilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mektup: Derdimiz Seçimle Değil, Geçimle
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Sivassporlu Douglas, Bu Sezon Gösterdiği Performansla Dikkat Çekiyor
Fenerbahçe'ye Medipol Başakşehir Maçı Öncesi Taraftar Desteği