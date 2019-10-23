Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Göztepe hazırlıklarını sürdürüyor
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Göztepe hazırlıklarını sürdürüyor

Kasımpaşa, Göztepe hazırlıklarını sürdürüyor

40 dakika önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kasımpaşa, Göztepe hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün Kasımpaşa Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan antrenman ısınma ile başladı. Pas çalışması yapan lacivert-beyazlı futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik antrenman ile tamamlandı.


Kasımpaşa, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın saat 13.00'te yapacağı antrenman ile devam edecek.


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Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:44 
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