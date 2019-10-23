Kasımpaşa, Göztepe hazırlıklarını sürdürüyor
40 dakika önce
Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün Kasımpaşa Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan antrenman ısınma ile başladı. Pas çalışması yapan lacivert-beyazlı futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik antrenman ile tamamlandı.
Kasımpaşa, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın saat 13.00'te yapacağı antrenman ile devam edecek.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:44
Günlük burç yorumları 23 Ekim 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Beşiktaş-Galatasaray derbisini Mete Kalkavan yönetecek UltrAslan'dan Belhanda tepkisi: Galatasaray taraftarına hakaret edecek cüreti nasıl kendinde buluyor? Galatasaray'da yedeklerden Terim'e sitem: Biz iyi oynasak bile formayı onlar giyiyor