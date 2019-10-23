Kasımpaşa, Göztepe hazırlıklarını sürdürüyor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün Kasımpaşa Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan antrenman ısınma ile başladı. Pas çalışması yapan lacivert-beyazlı futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik antrenman ile tamamlandı.



Kasımpaşa, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın saat 13.00'te yapacağı antrenman ile devam edecek.





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR