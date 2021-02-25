Kasımpaşa, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

Kasımpaşa, Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün Kemerburgaz'daki tesislerinde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın top kapma ve taktik çalışmalarıyla sona erdiği aktarıldı.

Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.