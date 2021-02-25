Kasımpaşa, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti
25.02.2021 18:29
Kasımpaşa, Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulübün Kemerburgaz'daki tesislerinde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın top kapma ve taktik çalışmalarıyla sona erdiği aktarıldı.
Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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