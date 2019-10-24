Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

47 dakika önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kasımpaşa, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasında, Kemerburgaz'daki tesislerde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.

Top kapma çalışmalarıyla devam eden idmanın, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:16 Kaynak: AA
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