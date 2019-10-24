Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Kasımpaşa, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

50 dakika önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kasımpaşa, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün Kasımpaşa Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Lacivert-beyazlı futbolcular, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kasımpaşa, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın saat 14.00'te yapacağı antrenman ile devam edecek.

(İHA)

Kasımpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:40 Kaynak: İHA
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