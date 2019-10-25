Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kasımpaşa, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün Kemerburgaz'daki tesislerinde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, el topu oyununun ardından pas ve top kapma çalışmaları yaptığı kaydedildi. İdmanın yan top ve şut çalışmalarıyla sona erdiği belirtildi.

Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:28 Kaynak: AA
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