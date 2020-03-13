Kasımpaşa - Göztepe maçı seyircisiz oynandı - Son Dakika
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Kasımpaşa - Göztepe maçı seyircisiz oynandı

6 saat önce

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Kasımpaşa-Göztepe müsabakası korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynandı.

Kasımpaşa - Göztepe maçı seyircisiz oynandı, System.String[]

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Kasımpaşa-Göztepe müsabakası korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynandı.

Süper Lig'in 26. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan Kasımpaşa - Göztepe maçına taraftar alınmadı. Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıklamıştı. Bugün de İstanbul'da oynanan Kasımpaşa - Göztepe müsabakasında tribünde taraftarlar yer almadı.

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:45 Kaynak: İHA
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