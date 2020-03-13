Kasımpaşa - Göztepe maçının ardından - Fuat Çapa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kasımpaşa - Göztepe maçının ardından - Fuat Çapa - Son Dakika

Kasımpaşa - Göztepe maçının ardından - Fuat Çapa

6 saat önce

Süper Lig'in 26. haftasında ağırladığı Göztepe'yi 2-0 yenen Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, elde ettikleri galibiyetle sıralamada nefes alabilecekleri bir pozisyona geldiklerini söyledi.

Süper Lig'in 26. haftasında ağırladığı Göztepe'yi 2-0 yenen Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, elde ettikleri galibiyetle sıralamada nefes alabilecekleri bir pozisyona geldiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çapa, "Maça golle başlamamız sevindiriciydi. İlk atakta gol attık. Sonraki oyun gayet olumluydu. Yakalamış olduğumuz çok pozisyon vardı ama son vuruşları yapamadık. Devre arasında oyunculara aynı ciddiyetle devam etmelerini söyledim. Rakibin değişikliklerini de öngörerek oyuncuları görevlendirerek rakibe pozisyon vermedik. Son 4 hafta gayet olumluydu. Her geçen gün üzerine koyarak devam eden bir Kasımpaşa var. Ligin bitmesine 8 hafta kaldı. Bugün itibarıyla sıralamaya bakınca nefes alacağımız bir yerdeyiz. 1-2 puanlık kredimiz var şu anda. Aynı ciddiyetle devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Rakibin oyunu kontraya dayalı bir oyundu. Göztepe, Türkiye'de bu oyunu oynayan en iyi takımlardan biri." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası futbol dünyasında oluşan gündemin oyuncularını etkilediğini söyleyen Çapa, şunları kaydetti:

"Sabaha kadar olumlu hazırlanmıştık ama seyircisiz oynanması, sonra maçların iptal edilip edilmeyeceği konusu oyuncular üzerinde olumsuz etki yaptı. Maça konsantre olmak kolay değildi. Hafta içinde olumlu çalışmalar vardı. Maç öncesi toplantısında kafalarındaki olumsuzlukları silip maça odaklanmaları gerektiğini söyledik."

Çapa, Türkiye Futbol Federasyonunun liglerin durumu ile ilgili alacağı her karara uyacaklarını belirterek, "Futbolun ikili mücadele, temas olduğunu biliyoruz. Bundan sonraki süreçte federasyonun kararı neyse biz de uymak zorundayız. Bunu ne kadar dillendirirseniz oyuncular o işe odaklanır. Sahaya çıkıyorsak oynamak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kasımpaşa - Göztepe maçının ardından - Fuat Çapa

Fuat Çapa, Kasımpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi Maçta sakatlanıp hastaneye kaldırılan Sedat Ağçay'ın kafasında kırık tespit edildi Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi

Son Dakika Haberleri
05:35 İstanbul'da sis etkili oluyor
05:32 İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR
05:28 Irak'ta mahkumlar koronavirüs nedeniyle açık görüşe çıkamayacak
05:25 ABD'nin Başkenti Washington'da Corona virüs paniği
04:44 Ekvador'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 05:39:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kasımpaşa - Göztepe maçının ardından - Fuat Çapa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]