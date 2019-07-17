Kasımpaşa günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi

Kasımpaşa, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Yarı sahada yapılan çift kale maçla çalışmalar tamamlandı. Antrenmanda Afrika Kupası'ndan dönen Koita ve Trezeguet takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirirken, sakatlığı bulunan Sadiku idmana katılmadı. Kasımpaşa, akşam antrenmanıyla çalışmalarını sürdürecek.

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-Antrenmandan detaylar

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