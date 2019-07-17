Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi
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Kasımpaşa günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi

55 dakika önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Kasımpaşa günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi, System.String[]

Kasımpaşa, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Yarı sahada yapılan çift kale maçla çalışmalar tamamlandı. Antrenmanda Afrika Kupası'ndan dönen Koita ve Trezeguet takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirirken, sakatlığı bulunan Sadiku idmana katılmadı. Kasımpaşa, akşam antrenmanıyla çalışmalarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan detaylar


- İstanbul
Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:15 Kaynak: DHA
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