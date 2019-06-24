Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa Hafez ile 1 yıl sözleşme uzattı
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Kasımpaşa Hafez ile 1 yıl sözleşme uzattı

1 saat önce

Kasımpaşa, geçtiğimiz sezonunun devre arasında takıma katılan Karim Hafez'in kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Kasımpaşa Hafez ile 1 yıl sözleşme uzattı, System.String[]
Kasımpaşa, geçtiğimiz sezonunun devre arasında takıma katılan Karim Hafez'in kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak takıma katılan Karim Hafez ile sözleşme uzattı. Hafez, Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende resmi sözleşmeye imzayı attı.

Satın alma opsiyonu da alınan 23 yaşındaki başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon İstanbul temsilcisiyle ligde 13 maça çıkıp 2 asist yapmıştı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:11 Kaynak: İHA
istanbul, kemerburgaz, kasımpaşa, Spor
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