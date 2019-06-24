Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa Hafez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
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Kasımpaşa Hafez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

49 dakika önce

Kasımpaşa, Mısırlı futbolcu Karim Hafez'i satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıl daha kiraladı.

Kasımpaşa Hafez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı, System.String[]

Kasımpaşa, Mısırlı futbolcu Karim Hafez'i satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıl daha kiraladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak takımımıza katılan Karim Hafez ve kulübü Wadi Degla ile yapılan görüşmeler sonucunda, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıl daha kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:14 Kaynak: DHA
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