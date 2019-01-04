Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Hazırlıklarını Sürdürdü

Kasımpaşa, Hazırlıklarını Sürdürdü

2 saat önce

Kasımpaşa, ikinci yarı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kasımpaşa, Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Kasımpaşa, ikinci yarı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İkinci yarı hazırlıklarına İstanbul'da devam Kasımpaşa, Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk ve kuvvet çalışan lacivert-beyazlılar, yarı sahada savunma ve hücum oyunu gerçekleştirdi. Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maç ve soğuma koşuları ile noktalandı.

Kasımpaşa, bu akşam yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:54 Kaynak: İHA

İstanbul, Kasımpaşa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kasımpaşa, Norveçli Orta Saha Oyuncusu Heintz'e İmzayı Attırdı İstanbul'un 39 İlçe Adayıyla Cuma Namazı Kılan Binali Yıldırım: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır

Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Başarılar Diliyorum Kasımpaşa, Azad Toptik'i Kadrosuna Kattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 15:59:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Hazırlıklarını Sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]