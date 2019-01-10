Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa Hazırlıklarını Sürdürdü

Kasımpaşa Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

Kasımpaşa, ikinci devre hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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Kasımpaşa, ikinci devre hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da devam ettiren Kasımpaşa, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde yapılan antrenman, ritmik ısınma ve esneklik hareketleri ile başladı. Sürat çalışan lacivert-beyazlılar, dar alanda minyatür kale maç yaptı. Antrenman yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçın ardından yapılan soğuma ile noktalandı.

Sakatlıkları devam eden İlhan Depe, Fode Koita ve Abdul Rahman Khalili antrenmana katılmadı.

Kasımpaşa, bu akşam saat 17: 30'da yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:40 Kaynak: İHA

Spor
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