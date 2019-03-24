Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa Hazırlıklarını Sürdürdü

Kasımpaşa Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

Kasımpaşa, milli maçlar dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarına devam etti.

Kasımpaşa Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Kasımpaşa, milli maçlar dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarına devam etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, salonda çalıştı.

Milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Hafez, Scuffet, Heintz, Ben Youssef, Popov ve Pavelka idmana katılmadı.

Tedavilerine devam edilen Josue Sa ile Uğurcan Yazğılı'nın yanı sıra izinli olan Özgür Çek de idmanda yer almadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:36 Kaynak: AA

Kasımpaşa, Spor
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