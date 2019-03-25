Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa Hazırlıklarını Sürdürdü

Kasımpaşa Hazırlıklarını Sürdürdü

55 dakika önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü Erzurum Büyükşehir Belediyespor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kasımpaşa Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü Erzurum Büyükşehir Belediyespor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Hafez, Scuffet, Heintz, Ben Youssef, Popov ve Pavelka idmana katılmadı.

Tedavilerine devam edilen Fode Koita ve Olivier Veigneau idmana katılmazken, Veysel Sarı ve Uğurcan Yazğılı takımdan ayrı bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:19 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sezonu Kapatan Onazi, Arkadaşlarıyla Hasret Giderdi A Milli Takımımız, Moldova'yı Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu Real Madrid, Mbappe İçin PSG'ye 280 Milyon Euro Teklif Edecek! Spor Hukukçusu Alpay Köse: Galatasaray'a Kayyum Atanabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 19:14:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa Hazırlıklarını Sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]