Kasımpaşa İbrahim Üzülmez'i resmen duyurdu
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Kasımpaşa, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile prensip anlaşması sağlandığını resmen açıkladı.
Kasımpaşa
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:46 Kaynak: İHA
, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez
ile prensip anlaşması sağlandığını resmen açıkladı.
Kasımpaşa'da İbrahim Üzülmez dönemi resmen başlıyor. Lacivert-beyazlı ekip resmi açıklama ile anlaşmayı duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada İbrahim Üzülmez için yarın saat 12.00'de Kemerburgaz Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği belirtildi.
45 yaşındaki İbrahim Üzülmez son olarak Gençlerbirliği
'nin başında 25. haftadan itibaren Spor Toto 1. Lig'de görev yapmış ve takımını ikinci yaparak Süper Lig'e çıkmasında pay sahibi olmuştu. - İSTANBUL
Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile anlaştı
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