Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa İbrahim Üzülmez ile anlaştı
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Kasımpaşa İbrahim Üzülmez ile anlaştı

51 dakika önce

Kasımpaşa, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya vardı.

Kasımpaşa İbrahim Üzülmez ile anlaştı, System.String[]
Kasımpaşa, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya vardı. Kasımpaşa, yeni sezon öncesi teknik direktörünü buldu. Lacivert-beyazlıların, Mustafa Denizli ile ligin 32. haftasında yollarını ayırmasının ardından yardımcı antrenör İlyas Öztürk sezonu tamamlamıştı. Kasımpaşa, yeni sezon için geçtiğimiz gün Gençlerbirliği'nden ayrılan İbrahim Üzülmez'i teknik adamlık koltuğuna getirdi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:06 Kaynak: İHA
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