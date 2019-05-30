Kasımpaşa İbrahim Üzülmez ile anlaştı
51 dakika önce
Kasımpaşa, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya vardı.
Kasımpaşa
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:06 Kaynak: İHA
, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez
ile anlaşmaya vardı. Kasımpaşa, yeni sezon öncesi teknik direktörünü buldu. Lacivert-beyazlıların, Mustafa Denizli
ile ligin 32. haftasında yollarını ayırmasının ardından yardımcı antrenör İlyas Öztürk
sezonu tamamlamıştı. Kasımpaşa, yeni sezon için geçtiğimiz gün Gençlerbirliği
'nden ayrılan İbrahim Üzülmez'i teknik adamlık koltuğuna getirdi.
(İHA)
Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile anlaştı
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