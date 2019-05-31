Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile anlaştıklarını açıkladı
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Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile anlaştıklarını açıkladı

58 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yarın Kemerburgaz Tesisleri'nde sözleşme imzalanacağını açıkladı.

Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile anlaştıklarını açıkladı, System.String[]

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yarın Kemerburgaz Tesisleri'nde sözleşme imzalanacağını açıkladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük konusunda prensip anlaşmasına vardığımız İbrahim Üzülmez ile 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 12.00'de Kemerburgaz Tesislerimizde imza töreni düzenlenecektir" denildi. 


- Kasımpaşa
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:44 Kaynak: DHA
Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez, Spor
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