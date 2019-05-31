Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile anlaştıklarını açıkladı
58 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yarın Kemerburgaz Tesisleri'nde sözleşme imzalanacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:44 Kaynak: DHA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yarın Kemerburgaz Tesisleri'nde sözleşme imzalanacağını açıkladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük konusunda prensip anlaşmasına vardığımız İbrahim Üzülmez ile 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 12.00'de Kemerburgaz Tesislerimizde imza töreni düzenlenecektir" denildi.
- Kasımpaşa
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