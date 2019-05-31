Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile yarın sözleşme imzalayacak
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Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile yarın sözleşme imzalayacak

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Kulübü, yarın teknik direktör İbrahim Üzülmez ile resmi sözleşme imzalanacağını duyurdu.

Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile yarın sözleşme imzalayacak, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Kulübü, yarın teknik direktör İbrahim Üzülmez ile resmi sözleşme imzalanacağını duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük konusunda prensip anlaşmasına vardığımız İbrahim Üzülmez ile 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 12.00'de Kemerburgaz Tesislerimizde imza töreni düzenlenecektir." ifadeleri yer aldı.
Gençlerbirliği Kulübü, dün İbrahim Üzülmez ile yollarının ayrıldığını açıklamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:37 Kaynak: AA
Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez, Spor
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