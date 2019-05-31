Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile yarın sözleşme imzalayacak
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Kulübü, yarın teknik direktör İbrahim Üzülmez ile resmi sözleşme imzalanacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:37 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa
Kulübü, yarın teknik direktör İbrahim Üzülmez
ile resmi sözleşme imzalanacağını duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük konusunda prensip anlaşmasına vardığımız İbrahim Üzülmez ile 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 12.00'de Kemerburgaz Tesislerimizde imza töreni düzenlenecektir." ifadeleri yer aldı. Gençlerbirliği
Kulübü, dün İbrahim Üzülmez ile yollarının ayrıldığını açıklamıştı.
Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile anlaştı
Gazişehir Gaziantep, Spor Toto Süper Ligde!
Arda Turan'a transfer şoku! İtalyan basını duyurdu
Cenk Tosun, Yunanistan maçı sonrası hastaneye götürüldü