Kasımpaşa, ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa, ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Ligde ilk yarıyı 15 puan ve averajla 14. sırada tamamlayan lacivert-beyazlı takım, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında ilk çalışmasını yaptı.

Kasımpaşa, ikinci yarı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Ligde ilk yarıyı 15 puan ve averajla 14. sırada tamamlayan lacivert-beyazlı takım, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında ilk çalışmasını yaptı.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet istasyonlarından oluşan parkurdaki çalışmalarla tamamlandı.


Kasımpaşa, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa maçlarını değerlendirdi...


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Tayfur Havutçu, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:39 
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