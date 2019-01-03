Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa İkinci Yarı Hazırlıklarını Sürdürdü

Kasımpaşa İkinci Yarı Hazırlıklarını Sürdürdü

43 dakika önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Kasımpaşa İkinci Yarı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Kulübün Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanının ritmik ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idmanın, minyatür kale ile yarı sahada 4 kaleli oyunun ardından yapılan soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.

Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:23 Kaynak: AA

Kasımpaşa, Spor
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