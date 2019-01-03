Kasımpaşa İkinci Yarı Hazırlıklarını Sürdürdü
43 dakika önce
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Kasımpaşa
, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Kulübün Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanının ritmik ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idmanın, minyatür kale ile yarı sahada 4 kaleli oyunun ardından yapılan soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.
Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:23 Kaynak: AA
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