Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa ile Ankaragücü 16. Randevuda

Kasımpaşa ile Ankaragücü 16. Randevuda

1 saat önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile 16. kez karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa ile Ankaragücü 16. Randevuda, System.String[]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile 16. kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacak. Lacivert-beyazlılar, ligde geride kalan 20 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 29 puanla 7. sırada bulunurken, Başkent ekibi ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile 20 puanla 16. sırada yer alıyor.

Ligde 16. kez

Kasımpaşa ile MKE Ankaragücü bu karşılaşma ile Süper Lig tarihinde 16. kez oynayacak. Geride kalan 15 müsabakada İstanbul ekibi 4 kez galibiyet sevinci yaşarken, Ankaragücü ise 2 kez 3 puana uzanan taraf oldu. 9 mücadele ise beraberlikle noktalandı.

Paşa, mağlubiyet serisini bozmak istiyor

Ligde son 3 maçtır kazanamayan Kasımpaşa, deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçıyla bu seriyi noktalamak istiyor. 3 puan alarak, çıkış yakalamak isteyen lacivert-beyazlı ekip, bir sonraki hafta sahasında oynayacağı Galatasaray maçı öncesinde moral bulmanın peşinde.

Düdük Suat Arslanboğa'da

11 Şubat Pazartesi günü Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak olan mücadele hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Serkan Ok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Zorbay Küçük görev alacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:33 Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Kasımpaşa, Ankaragücü, Spor
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