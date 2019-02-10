Kasımpaşa ile Ankaragücü 16. Randevuda

Kasımpaşa
, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü
ile 16. kez karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacak. Lacivert-beyazlılar, ligde geride kalan 20 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 29 puanla 7. sırada bulunurken, Başkent ekibi ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile 20 puanla 16. sırada yer alıyor.
Ligde 16. kez
Kasımpaşa ile MKE Ankaragücü bu karşılaşma ile Süper Lig tarihinde 16. kez oynayacak. Geride kalan 15 müsabakada İstanbul
ekibi 4 kez galibiyet sevinci yaşarken, Ankaragücü ise 2 kez 3 puana uzanan taraf oldu. 9 mücadele ise beraberlikle noktalandı.
Paşa, mağlubiyet serisini bozmak istiyor
Ligde son 3 maçtır kazanamayan Kasımpaşa, deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçıyla bu seriyi noktalamak istiyor. 3 puan alarak, çıkış yakalamak isteyen lacivert-beyazlı ekip, bir sonraki hafta sahasında oynayacağı Galatasaray
maçı öncesinde moral bulmanın peşinde.
Düdük Suat Arslanboğa
'da
11 Şubat Pazartesi günü Eryaman
Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak olan mücadele hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını İsmail Şencan
ve Serkan Ok
yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Zorbay Küçük görev alacak. - İSTANBUL