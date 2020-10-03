Kasımpaşa ile Galatasaray 33. randevuda - Son Dakika

Kasımpaşa ile Galatasaray 33. randevuda

Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig'de yarın oynayacakları karşılaşma ile ligde 33. kez rakip olacak.

Kasımpaşa ile Galatasaray 33. randevuda, System.String[]

Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig'de yarın oynayacakları karşılaşma ile ligde 33. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 21-5 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ligde geri kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile 7 puan topladı. Lacivert-beyazlılar ise 1 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucunda 3 puan aldı.

33. randevu

Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 32 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 21 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 5 kez rakibini mağlup edebildi. 6 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 66 golüne, lacivert-beyazlılar 29 golle yanıt verdi.

Geçen sezon oynanan müsabakaları Galatasaray, evinde 1-0, deplasmanda ad 3-0'lık skorlarla kazanmıştı.

Son 10 maçta 1 beraberlik çıktı

İki takım arasında oynanan son 10 müsabakada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Paşa 2 kez rakibini mağlup ederken, sadece 1 karşılaşma berabere sonuçlandı.

Galatasaray 6 maçta 1 mağlubiyet aldı

Bu sezon iyi başlayan Galatasaray, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off maçında deplasmanda Rangers'a yenilerek Avrupa defterini kapattı. Sarı-kırmızılılar, 2020-2021 sezonunda oynadığı 6 resmi müsabakada sadece 1 kez kaybetti. Cimbom, diğer maçlarda ise 4 galibiyet, 1 beraber aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 11 gol kaydederken, kalesinde 4 gol gördü.

Fatih, Marcao ve Taylan 540 dakika oynadı

Galatasaray'da 3 futbolcu bu sezon oynanan 6 resmi maçın hepsinde 90 dakika sahada kaldı. Sarı-kırmızılıların file bekçisi Fatih Öztürk, Brezilyalı defans oyuncusu Marcao ve bu sezon orta sahada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Taylan Antalyalı, 6 karşılaşmada 540 sahada kaldı.

Fatih Öztürk eski takımına karşı

Bu yaz transfer döneminde Galatasaray'a katılan başarılı kaleci Fatih Öztürk, eski takımına karşı mücadele edecek. Fatih geçen sezon Kasımpaşa forması giyiyordu. 33 yaşındaki file bekçisi Paşa ile 22 resmi maçta görev almıştı.

Cüneyt Çakır yönetecek

Kasımpaşa ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ile Orkun Aktaş yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak. - İSTANBUL

Kasımpaşa ile Galatasaray 33. randevuda

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Kasımpaşa, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 10:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kasımpaşa ile Galatasaray 33. randevuda - Son Dakika Spor

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