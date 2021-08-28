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Kasımpaşa ile Galatasaray 35. randevuda - Son Dakika

Kasımpaşa ile Galatasaray 35. randevuda

28.08.2021 10:53
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Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig'de yarın oynayacakları karşılaşma ile ligde 35. kez rakip olacak.

Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig'de yarın oynayacakları karşılaşma ile ligde 35. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 22-6 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray yarın saat 19.15'te Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligde geride kalan iki haftada sarı-kırmızılılar, iki maçı da kazandı. Lacivert-beyazlılar ise 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

35. randevu

Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 34 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 22 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 6 kez rakibini mağlup edebildi. 6 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 68 golüne, lacivert-beyazlılar 31 golle yanıt verdi.

Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Paşa evinde 1-0, Galatasaray da sahasında 2-1'lik skorla kazandı.

Son 11 maçta beraberlik yok

İki takım arasında oynanan son 11 müsabakada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Paşa ise 3 kez rakibini mağlup etti.

Aslan ligde son 8 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8 mücadeleden de galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun son 6 haftasında rakiplerine puan vermemişti. Bu sezona da iki galibiyetle başlayan Aslan'ın ligde toplamda 8 maçlık galibiyet serisi buluyor. Cimbom ayrıca ligde son 11 karşılaşmada da rakiplerine yenilmedi (9 galibiyet, 2 beraberlik).

Eksikler

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda GZT Giresunspor ile oynanan müsabakada takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı fiziki müdahale nedeniyle hem 8 maç men cezası alan hem de kadro dışı bırakılan Brezilyalı futbolcu Marcao, tedavisine devam edilen Arda Turan ile lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan kadroda olmayacak.

Morutan forma giyebilecek

Bu hafta içi transfer edilen Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Olimpiu Vasile Morutan'ın lisansı çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim görev vermesi halinde Morutan Kasımpaşa karşısında görev alabilecek. 22 yaşındaki futbolcu, Romanya'nın FCSB ekibinden transfer edildi.

Fırat Aydınus yönetecek

Kasımpaşa - Galatasaray mücadelesini hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak. İstanbul bölgesi hakemi olan Fırat Aydınus, Süper Lig'de 350 maç yönetti. Bu maçların 172'sini ev sahibi takımlar, 76'sını ise deplasman takımları kazandı. 101 maç ise berabere sona erdi. - İSTANBUL

Kasımpaşa ile Galatasaray 35. randevuda

Spor Toto Süper Lig, Fırat Aydınus, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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