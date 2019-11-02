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Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor 5. randevuda

7 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya geleceği Yeni Malatyaspor ile 5. kez mücadele edecek.

Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor 5. randevuda, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya geleceği Yeni Malatyaspor ile 5. kez mücadele edecek.


Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, yarın saat 16.30'da Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Ligde geride kalan 9 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan lacivert-beyazlı ekip 11. sırada yer alırken, Malatya temsilcisi ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 3. sırada bulunuyor.


İki takım arasında oynanan 4 müsabakada Kasımpaşa'nın üstünlüğü bulunuyor. Lacivert-beyazlı ekip, 2 kez 3 puanı alan taraf olurken, Yeni Malatyaspor ise 1 kez galibiyet sevinci yaşadı. İki takım arasında 1 maç ise beraberlikle tamamlandı.


Kasımpaşa'da 3 sakat


Kasımpaşa'da Yeni Malatyaspor maçı öncesi 3 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Mame Thiam, Tobias Heintz ve David Pavelka'nın sakatlığından dolayı Yeni Malatyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor. Lacivert-beyazlılarda cezalı oyuncu bulunmazken, sarı kart ceza sınırında da 2 futbolcu var. Ricardo Quaresma ve Hajradinovic'in sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak olan Fenerbahçe mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.


Düdük Halis Özkahya'da


İki takım arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Mehmet Cem Hanoğlu ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Direnç Tonusluoğlu görev alacak. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:26 Kaynak: İHA
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