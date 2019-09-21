Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa ilk galibiyetini aldı
Son Dakika Spor Haber

Kasımpaşa ilk galibiyetini aldı

30 dakika önce

Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda ilk 4 haftada galibiyet alamayan Kasımpaşa, 5. haftada oynadığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek, 3 puanla tanışmış oldu.

Kasımpaşa ilk galibiyetini aldı, System.String[]

Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda ilk 4 haftada galibiyet alamayan Kasımpaşa, 5. haftada oynadığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek, 3 puanla tanışmış oldu.


Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Antalyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Alınan sonuçla lacivert-beyazlılar, 5. haftada ilk galibiyetini almış oldu. İlk 4 haftada 3 mağlubiyet 1 beraberlik ile 1 puan toplayabilen Kasımpaşa, 5. hafta itibariyle puanını 4'e yükseltti.


Mame'den 2 gol 1 asist


Antalyaspor mücadelesinde Kasımpaşa'nın sezon başında kadrosuna kattığı Mame Thiam etkili performansı ile dikkat çekti. Senegalli forvet müsabakanın 60 ve 80. dakikalarında iki gol kaydederken, 53. dakikada da Mustafa Pektemek'in golünü ise hazırlayan isim oldu. 26 yaşındaki futbolcu bu maçla birlikte ligde 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Antalyaspor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Quaresma çok sinirlendi! Kramponunu fırlatıp soyunma odasına gitti
Kasımpaşa evinde Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti Beşiktaş'ta Victor Ruiz şoku! 1 ay yok Galatasaray'da Selçuk İnan ve Feghouli, Malatyaspor kadrosuna alınmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 18:20:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa ilk galibiyetini aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]