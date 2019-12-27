Kasımpaşa, ilk yarının son maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak

Kasımpaşa'da sakatlıkları süren David Pavelka, Ramazan Köse ve Yusuf Erdoğan ile sarı kart cezalısı Abdul Rahman Khalili, Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, ilk yarının son haftasına 15 puan ve averajla 14. sırada girdi.

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