Kasımpaşa, ilk yarının son maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa, ilk yarının son maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, ilk yarının son maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak

6 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Kasımpaşa, ilk yarının son maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, ilk yarının son haftasına 15 puan ve averajla 14. sırada girdi.

Kasımpaşa'da sakatlıkları süren David Pavelka, Ramazan Köse ve Yusuf Erdoğan ile sarı kart cezalısı Abdul Rahman Khalili, Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:50 Kaynak: AA
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