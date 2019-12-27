Kasımpaşa, ilk yarının son maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak

Kasımpaşa, Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, ilk yarının son haftasına 15 puan ve averajla 14. sırada girdi.
Kasımpaşa'da sakatlıkları süren David Pavelka, Ramazan Köse ve Yusuf Erdoğan ile sarı kart cezalısı Abdul Rahman Khalili, Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.