Kasımpaşa, İstanbul'daki Son Antrenmanını Yaptı

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Kocasını 'Enişteyle' Aldatan Kadın, 18 Bin Lira Tazminata Mahkum Edildi

Andre Ayew'den Ersun Yanal'a Övgü: Çok İyi Bir Kariyeri Var