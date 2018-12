Kasımpaşa Kartal'ı Farklı Geçti

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa evinde karşılaştığı Beşiktaş 'ı 4-1'lik skorla mağlup etti.MAÇTAN DAKİKALAR2. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı frikiği kullanan Ljajic'in şutunu kaleci Ramazan oyun alanı içine çeldi. Dönen top Dorukhan'ın hamlesiyle ağlara gitti. Ancak gol öncesi top Dorukhan'ın eline çarptığı için VAR kararıyla iptal edildi. 11. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Diagne'nin göğsüyle indirdiği topu Gökhan Gönül uzaklaştırmaya çalışırken, ceza sahası dışında meşin yuvarlağı önünde bulan Sadiku'nun sert vuruşu filelerle buluştu. 1-0 16. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Trezeguet'in şutunda Karius gole izin vermedi. 19. dakikada sağ kanattan Popov'un ortasında arka direkte Diagne'nin kafa vuruşu filelere gitse de gol kararı VAR ile iptal edildi. 31.dakikada Diagne'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Koita'nın çaprazdan yaptığı sert vuruş auta çıktı. 40. dakikada sol çaprazda topla buluşan Trezeguet'in sert şutunda Karius, köşeye giden topu kornere çeldi. 45+1. dakikada sağ kanattan Koita'nın ortasında Karius'un uzaklaştırmaya çalıştığı top yine Koita'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun ortasında Diagne meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0 52. dakikada Lens'in sağ kanattan kestiği ortada Mustafa Pektemek 'in topu yere çarptırarak yaptığı kafa vuruşu filelerle buluştu. 2-1 70. dakikada Karius'un degajında topu kontrol eden ve Ben Youssef'i geçen Babel 'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruş az farkla auta çıktı. 72. dakikada Eduok'un ceza alanına çevirdiği topla Sadiku buluştu. Sadiku'nun sert şutu üst direkten döndü. Dönen topa hamle yapmak isteyen Diagne, Fatih 'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır , VAR'a başvurarak penaltı noktasını gösterdi. 75. dakikada topun başına gelen Diagne, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1 82. dakikada sağ kanattan gerçekleşen atakta Sadiku'nun çevirdiği topta Pavelka'nın gelişine çektiği şut ağlara gitti. 4-1 84. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gökhan'ın ceza sahasına açtığı ortada Güven'nin kafa vuruşunu Ramazan kornere çeldi.KÜNYEStat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xxx, Veysel xxx, Youssef xxx, Veigneau xx, Sa xxx ( Tarkan dk. 76 x), Sadiku xxx, Koita xx (Eduok dk. 63 x), Pavelka xxx (Hakan dk. 86 '), Trezeguet xxx, Diagne xxx Yedekler: Eray, Mustafa Ethem, Hakan, Onur, Özgür Teknik Direktör: Mustafa Denizli Beşiktaş: Karius x, Gökhan x, Vida x, Necip x, Adriano x (Fatih dk. 45+1 '), Atiba x (Güven dk. 81 '), Dorukhan ' (Babel dk. 5 x), Medel x, Lens x, Ljajic x, Mustafa x Yedekler: Tolga, Quaresma , Oğuzhan, Gökhan, Larin, Utku Teknik Direktör: Şenol Güneş Goller: Sadiku (dk. 11), Diagne (dk. 45+1 ve 75 pen. ), Pavelka (dk. 83)(Kasımpaşa), Mustafa Pektemek (dk. 52) (Beşiktaş) Sarı kartlar: Diagne, Pavelka, Eduok (Kasımpaşa), Adriano, Vida, Fatih (Beşiktaş)(İHA)