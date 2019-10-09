Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Kasımpaşa, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

2 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kasımpaşa, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı.

Antrenman dayanıklılık ve koşu çalışmaları ile tamamlandı.

Kasımpaşa, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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