Kasımpaşa, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 22. haftasında 30 Ocak Cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarına başladı.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ise koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı idmanı dayanıklılık çalışmasıyla sürdürdüğü bildirildi.

Antrenmanın yarı sahada yapılan çift kale maç ile tamamlandığı aktarıldı.

Kasımpaşa, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.