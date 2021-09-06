Üye Girişi
Kasımpaşa, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Kasımpaşa, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

06.09.2021 19:29
Kasımpaşa, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında 11 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında 11 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık çalışmalarıyla devam etti. Çalışma, yarı sahada yapılan çift kale maç ile tamamlandı.

Kaleciler Ertuğrul Taşkıran, Harun Tekin ve Erdem Canpolat kaleci antrenörü Serdar Kulbilge ile ayrı olarak çalıştı.

Kasımpaşa, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlar ile devam edecek.

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Kasımpaşa, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kasımpaşa, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'yle yolları ayıran Caner Erkin'den duygusal veda paylaşımı! Yağmur gibi beğeni yağdı 19:55 Fenerbahçe'yle yolları ayıran Caner Erkin'den duygusal veda paylaşımı! Yağmur gibi beğeni yağdı Son Dakika: Aşısızlara yeni tedbirler gelir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından konuşuyor 19:33 Son Dakika: Aşısızlara yeni tedbirler gelir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından konuşuyor İkinci çocuğuna hamile Ashley Graham'dan hayranlarını mest eden çıplak poz 19:30 İkinci çocuğuna hamile Ashley Graham'dan hayranlarını mest eden çıplak poz
Son Dakika: Fatih Karagümrük, Caner Erkin'i resmen kadrosuna dahil etti 18:57 Son Dakika: Fatih Karagümrük, Caner Erkin'i resmen kadrosuna dahil etti Soğukta kızını okula bırakmak için 40 bin TL'ye araç yaptı! Fedakar baba, aracın arkasına Atatürk'ün imzasını attı 18:31 Soğukta kızını okula bırakmak için 40 bin TL'ye araç yaptı! Fedakar baba, aracın arkasına Atatürk'ün imzasını attı İmamoğlu'ndan ihtiyaç sahiplerine ilaç gibi gelecek proje! Aylık 100 lira ödeme ile faizsiz para verilecek 17:57 İmamoğlu'ndan ihtiyaç sahiplerine ilaç gibi gelecek proje! Aylık 100 lira ödeme ile faizsiz para verilecek
Messi'den oynanmamış maçta olay olan gol! Spor dünyası bu golü konuşuyor 17:00 Messi'den oynanmamış maçta olay olan gol! Spor dünyası bu golü konuşuyor 5 çocuk annesi kadın, 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti! 40 gün önce bebeği olmuş 16:40 5 çocuk annesi kadın, 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti! 40 gün önce bebeği olmuş

Son Dakika Haberleri
19:10 Binlerce öğrenci ne yapacağını bilmiyor! Üniversiteler 13 Eylül'de başlıyor ama KYK yurt başvuruları açılmadı bile
18:56 Son Dakika: Fatih Karagümrük, Caner Erkin'i resmen kadrosuna dahil etti
18:50 Mario Balotelli, kardeşine Türkiye'de kulüp ayarladı! Enock Barwuah, Menemenspor'la anlaşma sağladı
18:44 CHP'nin Tanju Özcan kararını eleştiri yapan Şahin Mengü'ye oğlundan davet geldi: Seni de Zafer Partisi'ne bekliyoruz baba
18:03 Fransız aktör Jean-Paul Belmondo, 88 yaşında hayata veda etti
18:02 Son dakika.. Gine'de darbeciler Liverpool'un yıldızı Naby Keita'yı esir aldı! Futbolcuyu kurtarmak için görüşmeler yapılıyor
17:57 İmamoğlu'ndan ihtiyaç sahiplerine ilaç gibi gelecek proje! Aylık 100 lira ödeme ile faizsiz para verilecek
17:29 Taksim Metrosunda raylara atlayıp, intihar etmeye çalışmıştı! O genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
17:25 Sarı-lacivertlilerin yeni transferi nasıl bir futbolcu? Yakın çevresi Miguel Crespo'yu anlattı
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı satışa çıkarıldı! İşte kitabın raflardaki fiyatı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz rezervlerimiz 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumda Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz rezervlerimiz 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumda         
20:03
"Benden Ne Olur" filminin fragmanına Hazal Kaya'nın öpüşme sahneleri damga vurdu         
19:49
Fransa Ligue 1'de Fransa Ligue 1'de "Kral" tahtına oturdu! Burak Yılmaz, ağustos ayının futbolcusu seçildi         
19:32
Binlerce öğrenci ne yapacağını bilmiyor! Üniversiteler 13 Eylül'de başlıyor ama KYK yurt başvuruları açılmadı bile Binlerce öğrenci ne yapacağını bilmiyor! Üniversiteler 13 Eylül'de başlıyor ama KYK yurt başvuruları açılmadı bile         
19:11
Mario Balotelli, kardeşine Türkiye'de kulüp ayarladı! Enock Barwuah, Menemenspor'la anlaşma sağladı Mario Balotelli, kardeşine Türkiye'de kulüp ayarladı! Enock Barwuah, Menemenspor'la anlaşma sağladı         
18:51
Son dakika.. Gine'de darbeciler Liverpool'un yıldızı Naby Keita'yı esir aldı! Futbolcuyu kurtarmak için görüşmeler yapılıyor Son dakika.. Gine'de darbeciler Liverpool'un yıldızı Naby Keita'yı esir aldı! Futbolcuyu kurtarmak için görüşmeler yapılıyor         
18:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı satışa çıkarıldı! İşte kitabın raflardaki fiyatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı satışa çıkarıldı! İşte kitabın raflardaki fiyatı         
17:11
İzleyenler korkudan donup kaldı! Bebeğini arabaya bırakıp, kendisine uçan tekme atan kişiyi bıçakladı İzleyenler korkudan donup kaldı! Bebeğini arabaya bırakıp, kendisine uçan tekme atan kişiyi bıçakladı         
16:58
Son Dakika: Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, görevinden alınması için mahkemeye başvurdu Son Dakika: Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, görevinden alınması için mahkemeye başvurdu         
16:22
Son dakika! Pençşir'i ele geçirdiğini duyuran Taliban'a karşı, direnişin lideri Ahmed Mesud'dan Son dakika! Pençşir'i ele geçirdiğini duyuran Taliban'a karşı, direnişin lideri Ahmed Mesud'dan "ulusal ayaklanma" çağrısı geldi         
16:00
Son Dakika! CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarı istemiyle disiplin kuruluna yönlendirdi Son Dakika! CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarı istemiyle disiplin kuruluna yönlendirdi         
15:56
Diyarbakırlı vatandaş turnayı gözünden vurdu! 50 TL'ye aldığı kömür torbasından göktaşı çıktı Diyarbakırlı vatandaş turnayı gözünden vurdu! 50 TL'ye aldığı kömür torbasından göktaşı çıktı         
15:44
Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı         
14:03
Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı         
13:57
Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı         
11:35
Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük         
11:09
Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 20:11:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kasımpaşa, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement