Kasımpaşa, Kayserispor maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Kayserispor maçına hazır - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, Kayserispor maçına hazır

14 dakika önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kasımpaşa, Kayserispor maçına hazır, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve esneklik çalışması ile başladığı belirtildi.

Top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik ağırlıklı organizasyonlar ile tamamlandığı kaydedildi.

Lacivert-beyazlıların, Hes Kablo Kayserispor müsabakası öncesi yapılan son antrenmanın ardından tesislerde kampa girdiği aktarıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:42 Kaynak: AA
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