Kasımpaşa-Kayserispor maçının ardından

Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Dan Petrescu, çok önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Rumen teknik adam, "Çok iyi bir takıma karşı zor bir mücadele verdik. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Hak edilmiş bir galibiyet aldık. Çok önemli bir 3 puan elde ettik." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Petrescu, "3 oyuncuyla görüşüyoruz. Transfer döneminin bitmesine çok az süre kaldı. Yeni oyunculara ihtiyacım var. Bu 3 oyuncunun takıma katılmasını çok istiyorum. Transferler netleştikten sonra takımla çalışmayan diğer oyuncuların durumuna da karar vereceğiz." diye konuştu.

Dan Petrescu, son olarak sezonu 42-43 puanla tamamlamaları halinde ligde kalacaklarına inandığını kaydetti.